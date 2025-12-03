La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en las líneas 1, 3, 12 y B, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea 1, los usuarios señalaron que los trenes tardaban en avanzar y que permanecían detenidos por varios minutos: “¿Qué pasa con la Línea 1? esperando en estación Moctezuma más de 10 minutos”; otro usuario dijo: “Línea 1 empezando a colapsar ! Manden trenes dirección Chapultepec!”.

Ante ello, el STC respondió: “Buen día. Al momento la Línea 1 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes.”

Lee también Artículos navideños invaden los comercios del Centro Histórico

En la Línea 3, los reportes coincidieron en que la circulación se volvió lenta a partir de la estación Balderas: “Línea 3, dirección Universidad, venía ‘bien’ y, a partir de Balderas empezó a detenerse en cada estación. Ahora está parada en Hospital General. Ya llevamos varios minutos” y “Ahora cuál es el pretexto en L3 dirección CU, va bien lento y además haciendo base en cada estación, pésimo servicio”.

El Metro respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.”

La Línea 12 también registró inconformidades por demoras recurrentes; usuarios calificaron la situación como: “Línea 12 un caos como casi siempre” y “Agilicen la Línea 12 del Metro, no es ciego que está pasando cada 5 min, se está tomando más tiempo, esto es de todos los días.”

Lee también Dudan de la efectividad de la separación de la basura

En la Línea B, los retrasos se repitieron por segundo día consecutivo. En redes se leyeron comentarios como: “Ahora qué sucede en la Línea B, más de diez minutos en la estación Nezahualcóyotl, dirección Buenavista, otra vez nos harán llegar tarde, ya basta” y “Por segundo día consecutivo la Línea B con pésimo servicio, ahora cuál es el motivo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL