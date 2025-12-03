Vecinos de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como trabajadores de limpia, manifestaron incertidumbre sobre las reglas y metas de la norma obligatoria para separar los desechos en tres categorías a partir del 1 de enero.

Los pobladores afirmaron que llevan más de 10 años separando sus desechos en orgánicos, inorgánicos y reciclables, pero lamentaron que el proceso se invalida cuando los recolectores mezclan las bolsas en el camión.

“Nosotros sí llevamos años separando, pero muchas veces llegan y tiran todo junto. Entonces, ¿qué caso tiene?”, comentó María Torres, quien aseguró que esta situación se repite varias veces por semana.

Lee también Gobierno de CDMX inicia campaña para separar residuos; el 1 de enero de 2026 será obligatoria clasificación de basura

Mientras que Roberto Hernández dijo desconocer la existencia de la nueva norma y su próxima entrada en vigor.

“Ni sabía que el 1 de enero vuelve la obligación. No nos dicen cómo va a funcionar ni quién lo va a vigilar. Siempre anuncian reglas, pero nunca explican”, reclamó.

“Si quieren que esto funcione, primero deben informar. La gente no sabe ni que empieza el 1 de enero ni cómo separar correctamente”, expresó Leticia Valdés.

Lee también Chinos cubren 30% del Centro histórico de CDMX, alerta Canaco; gobierno no combate ilegalidad

Para diversos vecinos, las normas anteriores “no han sido fructíferas” porque, aseguraron, no existe un sistema que garantice la separación desde el origen hasta el manejo final de los desechos, ni supervisión clara por parte de las autoridades.

En tanto, los trabajadores de recolección de residuos coincidieron en que el problema no sólo está en los hogares, pues aseguraron que la mayor cantidad de basura sin separar proviene de edificios gubernamentales ubicados sobre Paseo de la Reforma.

Además, explicaron que al intentar ingresar los camiones a los centros de transferencia, los encargados no reciben basura que no esté separada, por lo que ellos mismos deben hacer la clasificación al terminar su jornada.

“Nos aventamos una o dos horas extra separando lo que debió traer cada dependencia o ciudadano ya clasificado. Si no, simplemente no nos aceptan la carga”, detalló un empleado de limpia.