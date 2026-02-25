En el último trimestre del año pasado, 32.3% de la población en México (alrededor de 42.3 millones de personas) se encontró en situación de pobreza laboral, es decir que no contó con el ingreso suficiente por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar, de acuerdo con el Inegi.

Con ese resultado, la pobreza laboral en el país se ubicó dos puntos porcentuales debajo del nivel de 34.3% alcanzado en el tercer trimestre del año.

Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 1.8 y 2.1 puntos porcentual

Estados del país con más y menos pobreza laboral

Los estados con un mayor porcentaje de población en situación de pobreza laboral durante el cuarto trimestre de 2025 fueron Chiapas, con 59.8%; Oaxaca, 56.6%, y Guerrero, con 51.3%.

En contraste, las de menor porcentaje fueron Baja California Sur, con 14.2%; Colima, 17.3%, y Baja California, con 18.2%.

De acuerdo con el Inegi, el ingreso laboral per cápita presentó un incremento trimestral de 3.7%, al pasar de 3 mil 344.22 a 3 mil 468.71 pesos al mes.

En la variación trimestral, 21 de las 32 entidades federativas del país registraron un incremento, siendo los más pronunciados en el Estado de México (16.5%), Querétaro (10.4%), Morelos (7.1%) y San Luis Potosí (7.1%).

En tanto, las principales reducciones del ingreso laboral respecto al tercer trimestre de 2025 se presentaron en Jalisco (2.8%), Quintana Roo (1.9%) y Yucatán (1.9%).

