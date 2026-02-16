El 74% de los trabajadores en México prefiere recibir un aumento salarial directo en lugar de un incremento en prestaciones, de acuerdo con un sondeo realizado por la firma Up Sí Vale. El resultado muestra que siete de cada 10 colaboradores priorizan un mayor ingreso mensual frente a beneficios adicionales, en un contexto donde el costo de vida mantiene presión sobre el gasto cotidiano.

El estudio señala que 26% de los encuestados optaría por mejores prestaciones en vez de un ajuste en su sueldo. La preferencia por ingreso directo se concentra principalmente en trabajadores de entre 28 y 43 años, que representan 51.63% de la muestra, seguidos por el grupo de 44 a 60 años, con 33%. Por sector, destacan manufactura con 38.50% y comercio con 28.4%.

El documento señaló que la legislación laboral mexicana no obliga a las empresas a otorgar aumentos salariales anuales automáticos. La Ley Federal del Trabajo establece que el incremento obligatorio aplica únicamente cuando se decreta un ajuste al salario mínimo por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o cuando existe un contrato colectivo, convenio sindical o acuerdo formal que contemple aumentos específicos.

La firma recordó que, los incrementos salariales dependen de políticas internas, desempeño, condiciones del mercado o negociaciones individuales. El ajuste al salario mínimo aplica únicamente para quienes perciben ingresos por debajo del nuevo monto establecido y no implica un aumento generalizado para todos los niveles salariales.

Respecto a la inflación, no existe una obligación jurídica de ajustar sueldos con base en este indicador, aunque en la práctica algunas empresas lo consideran como referencia para mantener competitividad y poder adquisitivo.

En cuanto a prestaciones, alrededor del 65% de los encuestados reportó recibir vales de despensa y casi el 80% los identifica como la prestación más relevante dentro de su paquete de beneficios. Además, cerca del 55% señaló que estos apoyos cubren una parte importante o la mayoría de sus gastos diarios, mientras que más del 84% considera que influyen en su decisión de permanecer en su empleo.

Ante el incremento en gastos, 61.71% de los trabajadores afirmó que ha optado por llevar comida desde casa, 43.5% redujo las comidas fuera y 35% buscó ingresos adicionales para compensar su presupuesto.

Más de la mitad de los participantes, con un 50.8%, indicó contar con prestaciones superiores a las que marca la ley. Ante este entorno, la firma sugirió que las decisiones en materia de compensación deben alinearse con la capacidad financiera de las empresas y con los acuerdos vigentes, bajo un esquema de cumplimiento normativo y planeación objetiva.

