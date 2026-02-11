Los ingresos totales del gobierno federal iniciaron 2026 con fuerza gracias a que la recaudación de impuestos aumentó respecto a lo programado, en parte por el efecto del pago de adeudos fiscales de un gran contribuyente.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en enero entraron a las arcas gubernamentales 649 mil 82 millones de pesos, cuando se esperaban 615 mil 706 millones de pesos tanto por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

Es decir que fue un incremento nominal de 72 mil 709 millones de pesos, el monto más importante para un primer mes desde 2023.

Frente a lo contabilizado en enero de 2025 representó un ascenso de 8.6% en términos reales, es decir, descontando el factor de la inflación.

Con ello, se rebasó en 105.4% lo estipulado para enero en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Congreso de la Unión, según el SAT.

Rebasan previsiones

A su interior, los recursos más importantes se captaron vía el cobro de diversos impuestos que integran el sistema tributario.

También representaron un monto considerable que logró superar a lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 595 mil 758 millones de pesos frente a la estimación de 559 mil 127 millones de pesos.

Significó un crecimiento real de 11% sobre el primer mes de 2025, muestran los datos del órgano recaudador en el país.

El que más contribuyó fue el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pues se pronosticaba cobrar 297 mil 309 millones de pesos el primer mes del año, y se obtuvieron 326 mil 991 millones de pesos.

Con ello, ingresaron 49 mil 94 millones de pesos más por ISR en comparación a enero de 2025, es decir, un incremento de 13.5%.

Cabe recordar que en la captación del gravamen se estaría contabilizando el pago inicial de Grupo Salinas por 10 mil 400 millones de pesos que realizó a fines de enero pasado de un adeudo histórico por 32 mil 132 millones de pesos; el resto se cubrirá en 18 parcialidades tras un acuerdo con el SAT.

Por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ingresaron 152 mil 873 millones de pesos, con lo cual se registraron 7 mil 507 millones de pesos más con relación al periodo referido, un ascenso de 1.4%.

Sin embargo, la recaudación del IVA no alcanzó la meta mensual establecida por un monto de 155 mil 253 millones de pesos.

A través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) el SAT recaudó en el inicio del año 88 mil 864 millones de pesos, cuando se estimaba que serían 75 mil 692 millones. Pero, comparado con enero de 2025, representó una variación anual positiva de 18.8%, con 16 mil 747 millones de pesos adicionales.

La recaudación por medio del IEPS estuvo favorecida por la ausencia del subsidio a combustibles, como sucedió prácticamente durante todo 2025.

Durante enero, Hacienda mantuvo en ceros el estímulo fiscal que otorga a consumidores de gasolinas y diesel a través de la cuota que pagan por cada litro que compran en las estaciones de servicio.

Esta política se aplica solamente cuando los precios de los combustibles en los mercados internacionales registran alzas importantes y se refleja en el mayor costo de los carburantes al público en general, al superar el promedio de la inflación general.

Actualmente sólo la gasolina regular se vende por debajo de 24 pesos por litro, como parte de un acuerdo entre el gobierno federal y empresarios gasolineros.