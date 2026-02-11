Una reducción de las horas de trabajo semanal de 48 a 40 horas en momentos en que no hay crecimiento económico podría provocar un cierre de empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas y pérdida de empleos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra.

Pidió “incentivos fiscales” para el sector empresarial, como lo puede ser la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, a fin de incentivar el empleo formal.

En conferencia al término de la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), el líder del sindicato patronal afirmó que, si bien hubo diálogo para hacer unos ajustes a la reforma que se discute en el Senado y aún con los beneficios que traerá a los empleados, hay que tomar en cuenta que hace falta cumplir con otras condiciones.

“Es importante que esto paralelo a estas reformas, a este aumento de salario mínimo que gracias al 13% lleva (el ingreso) a la línea del bienestar familiar... es importante en estas reformas también se acompañen de incentivos y que también vayan acompañadas de un crecimiento” económico.

Agregó: “Estas reformas sin crecimiento o un estancamiento económico sin incentivar el empleo nos parece que puede traer consecuencias de pérdida del empleo y cierre de algunas micro pequeñas empresas y que alguno de los empleos se puede ir a la informalidad”.

Dijo que para la Coparmex este cambio requiere gradualidad y flexibilidad, tal y como se espera que sea porque este cambio sería aplicable al primero de enero del 2027 y a partir de ahí hasta el 2030 habrá una reducción de 2 horas por año, lo que permitirá adaptarse.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que hubo mucho diálogo del gobierno con los organismos del sector empresarial y sindicatos.

Añadió que lo más importante fue que se incorporó la gradualidad de la reforma, tal y como se hizo con la reforma de pensiones en la que se acordó incrementar la aportación del sector empresarial para los empleados, de manera que se aumenta un punto porcentual durante ocho años.

Coparmex lanza herramienta de IA para apoyar a Mipymes

El presidente de la Coparmex anunció el lanzamiento de la plataforma Crece Mi Negocio la cual permite diagnosticar, ordenar y profesionalizar, así como orientar decisiones con información clara y útil.

Dijo que se apoyará así a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que son las principales generadoras de empleo.

Añadió que los proyectos de apoyo a las Mipymes requieren confianza para invertir, para innovar y para crecer, por lo que agregó que “para que estos esfuerzos rindan frutos, necesitamos seguridad para trabajar, certeza jurídica para invertir y energía limpia, suficiente y confiable”.

Comentó que cuando hay condiciones previsibles, cuando la ley se respeta, las instituciones funcionan y hay colaboración entre sectores, hay mayor inversión.

