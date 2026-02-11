La creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump.

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130 mil nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4.3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55 mil nuevos contratos y una tasa de paro del 4.4%.

En el documento también se informa de la revisión de datos del mercado laboral anteriores. En 2025 se crearon 181 mil puestos de trabajo netos, frente a los 584 mil publicados con anterioridad.

El departamento postergó la publicación de este informe, prevista inicialmente a finales de la semana pasada, debido al reciente cierre parcial del gobierno federal.

¿Qué sectores contrataron más personal en EU?

Los sectores de la sanidad, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores.

Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado adelante un plan de reducción del tamaño de la administración federal.

Desde el pico alcanzado en octubre de 2024, el gobierno federal cuenta con 327 mil empleados menos, lo que representa una disminución del 10,9% de su plantilla.

"Una tasa de desempleo del 4.3% demuestra que la gente sigue encontrando trabajo y que la economía no está al borde de la recesión", declaró a la AFP el analista Sam Stovall, de la consultora CFRA.

"Es una buena y una mala noticia para los inversores. Por un lado, nos aleja considerablemente del precipicio de la recesión, pero, por otro, implica un retraso en la próxima bajada de tipos (tasas de interés)" de la Reserva Federal (Fed), añadió.

Si el mercado laboral muestra que va a buen ritmo, el banco central puede focalizarse en reducir la inflación en Estados Unidos, aún por encima de su objetivo.

Tras "meses de contratación anémica", el repunte de enero es "bienvenido", dijo Heather Long, economista del banco Navy Federal Credit Union.

Long destacó, sin embargo, que el grueso de los contratos se concentran "en la sanidad (63%) y el trabajo social (32%)".

"Es necesario que las contrataciones se extiendan más allá del sector sanitario para que todos los estadounidenses sientan la recuperación económica", dijo la economista.

