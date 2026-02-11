La caída en ventas de camiones pesados en el mercado mexicano y la debilidad de las exportaciones hacia Estados Unidos han ocasionado la pérdida de 20% de la planta laboral de los fabricantes de camiones pesados, el equivalente a 6 mil puestos de trabajo, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

En conferencia de prensa, Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Anpact, dijo que, ante este contexto, es importante llevar a cabo acciones estratégicas con el gobierno federal, autoridades estatales y con el sector privado para impulsar al mercado interno.

“La incertidumbre arancelaria, la volatilidad que tuvimos durante 2025 ha impactado a la industria. Una vez que se asienten las variables y una vez que las empresas transportistas evalúen los costos de esto consideramos que el mercado pudiera tomar senda de crecimiento y una vez que la economía de Estados Unidos retome la senda de crecimiento habrá más compras de flotas”, explicó Osorio.

En enero, se colocaron mil 676 camiones pesados al mayoreo, es decir, de los fabricantes a los distribuidores, un 35.7% menos respecto a enero de 2025.

El segmento de carga presentó un retroceso de 38% y el segmento de pasajeros tuvo una caída de 13%, ambos respecto a enero del año anterior.

Incertidumbre arancelaria impacto ventas de camiones pesados

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportó la comercialización de 2 mil 73 camiones pesados al menudeo, es decir, de los distribuidores al público final, un 46.3% menos respecto a enero de 2025.

El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, dijo que este resultado quedó por debajo de las cifras prepandémicas de 2019 en un 29.5%.

“La principal explicación de este grave deterioro histórico del mercado interno de vehículos comerciales pesados tiene una mayor vinculación con la incertidumbre que vive nuestra economía en función del entorno global, particularmente la relación comercial con Estados Unidos.

“Sin dejar de lado las condiciones internas, una economía estancada no hace propicia una palanca de desarrollo y generación de oportunidades para la renovación vehicular”, explicó Rosales.

Rosales adelantó que, con el resultado de enero, el pronóstico anual de ventas se ajustó a 40 mil 739 unidades, sin incluir autobuses foráneos, con una variación anual estimada de 6.2% respecto a 2025.

Importación de vehículos pesados usados de EU afecta mercado interno

Anpact y AMDA también atribuyeron una menor comercialización de vehículos pesados a la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos, los cuales representan dos terceras partes de los camiones pesados vendidos en el país.

Por lo que ambas asociaciones piden incrementar el arancel a la importación de los camiones usados a 50%.

En cuanto a producción, en enero se fabricaron 6 mil 793 unidades de camiones pesados, un 52% menos respecto a enero de 2025.

El segmento de tractocamiones presentó una caída de 50% en producción respecto a enero del año anterior.

Mientras que la exportación de camiones pesados se ubicó en 5 mil 076 unidades, un 54% menos que en enero de 2025.

Las exportaciones hacia Estados Unidos presentaron una disminución de 55% respecto a enero de 2025, con el envío de 4 mil 783 unidades.

