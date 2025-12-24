La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, derivado de la licitación pública nacional para el suministro de vales de despensa para personas servidoras públicas del gobierno federal, Toka Internacional, S.A.P.I de C.V., una de las licitantes participantes, presentó un procedimiento de inconformidad en contra de la empresa ganadora Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., alegando que esta no señaló precios unitarios.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que el pasado 28 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025, "Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025"; en la que participaron los licitantes Servicios Broxel, quien ofertó un descuento del 3.01% y Toka Internacional con un descuento del 2.84 %; para atender la necesidad del servicio de 206 instituciones de la Administración Pública Federal.

Detalló que la licitación contempló una vigencia del 08 al 31 de diciembre de 2025, para la cual se tuvo como monto mínimo 7 mil 345 millones de pesos y como máximo 10 mil 338 millones de pesos.

En ese sentido, indicó que el pasado 11 de diciembre Toka Internacional presentó un procedimiento de inconformidad en el que alegó que la ganadora Servicios Broxel, en su propuesta económica, no señaló precios unitarios.

Además, destacó que la inconformidad es un medio legal mediante el cual los participantes del procedimiento licitatorio hacen del conocimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno posibles irregularidades a la ley en materia de contrataciones públicas, la cual se resuelve conforme a las etapas y plazos previstos en la misma.

Ante ello, la institución señaló que continúa con el seguimiento puntual y realiza las investigaciones correspondientes para, en su caso, determinar las posibles responsabilidades que resulten derivado de las medidas que se establecen conforme a la ley.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas. Incumplir o engañar en procedimientos de contratación para obtener contratos o en su ejecución tiene consecuencias”, dijo.

mahc/bmc