Mario Lindoro Elenes “Niño”, y Mario Alberto Lindoro Navidad “El 7”, suegro y cuñado, respectivamente del líder de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, rinden su declaración preparatoria en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, a donde fueron llevados tras ser detenidos la tarde del lunes por elementos de la Policía Federal Ministerial y del Ejército.

A ambos sinaloenses se les practicaron exámenes médicos para certificar su estado de salud y una vez concluidos los trámites restantes serán puestos a disposición de un juez federal para resolver su situación legal, indicaron fuentes judiciales.

Aseguraron que padre e hijo, identificados como supuestos operadores financieros de “Los Chapitos”, no contaban con orden de aprehensión, pero al ser detenidos en cateos realizados en inmuebles de dos fraccionamientos exclusivos de Zapopan les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Mientras se define su traslado a un penal de máxima seguridad, afuera de las instalaciones de la FGR en Jalisco, se implementó un discreto operativo de seguridad del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal de Jalisco.

En la puerta principal permanece un vehículo blindado denominado “Rinoceronte y en la parte de atrás del inmueble se encuentran cinco unidades, tres de la Policía Estatal, dos del Ejército y una ambulancia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, se espera que Mario Lindoro Elenes, “Niño”, y Mario Alberto Lindoro Navidad, “El 7”, sean trasladados este miércoles a un penal de máxima seguridad para ser puestos a disposición ante un juez que en primer lugar calificará si la detención realizada por las fuerzas federales se realizó apegada a la ley.

