Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró este martes un golpe al grupo delictivo de "Los Chapitos", con la detención de dos de sus operadores.

Elementos del gabinete de Seguridad detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo Lindoro Navidad “El 7”, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito” y a Mario Lindoro Elenes “ El Niño”, operador financiero y suegro del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Jonhson dijo que estas detenciones del Gobierno de México "golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles".

"Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales", expresó.

"La justicia prevalecerá", agregó el diplomático estadounidense.

Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias "7" y Mario Lindoro Elenes, Niño". Foto: Especial

