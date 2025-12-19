Más Información

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; pesquisa no es sobre el exmandatario, dice vocero

Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade; su madre ha luchado desde 2001

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, secundó al secretario de Estado, , en cuanto a que queda trabajo por hacer en seguridad.

El diolomático estadounidense insistió que bajo el liderazgo del mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum se realizan "acciones concretas en materia de seguridad que fortalecen a nuestros países, los hacen más seguros y más prósperos".

"Aún hay trabajo por delante y nuestra cooperación seguirá profundizándose", expresó Johnson.

"El gobierno de México está haciendo más en este momento que jamás en su historia, queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación", dijo Rubio.

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México

El secretario de Estado de Estados Unidos,Marco Rubio, destacó este viernes la labor en seguridad del .

Al responder en español dijo que "el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos ”.

