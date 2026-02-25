El alza en los precios de algunas frutas y verduras en proporciones que no se veían desde hace 20 años provocó que la tasa de inflación se acercara a 4% en la primera quincena de febrero, estirando la famosa cuesta de enero.

En los primeros 15 días del mes en curso la inflación general aumentó 0.25?% en el país, de acuerdo con el Inegi.

Así, la tasa anual repuntó de 3.79% en enero a 3.92%, mientras que la subyacente —que no incluye los precios de energía ni de alimentos frescos, por ser más volátiles— se colocó en 4.52%.

Alza de precios

Se trató de la tercera quincena de aceleración de precios al consumidor, destacó Banco Base, al señalar que es la inflación más alta desde la segunda mitad de noviembre pasado, en la que se resintió el alza de 1.04% en museos y sitios culturales.

Al interior de la subyacente subieron más las mercancías, con alza quincenal de 6.28%, y alimentos, bebidas y tabaco, con 6.28%.

Los productos más caros fueron el tomate verde y el limón, con ascensos de 17.84% y de 17.03%, respectivamente, según datos del Inegi. También la papa, con 13.16%, y el jitomate, con 7.90% de incremento quincenal.

Eso se reflejó en el costo de la comida fuera de casa, ya que las loncherías, fondas, torterías y taquerías aumentaron sus precios en 0.27%, al igual que otros alimentos cocinados, con 0.65%.

Además, el costo de los detergentes subió 0.81% a tasa anual.

Mientras que el componente de servicios tuvo una variación de 4.44%, con el de educación repuntando 6.05% debido al alza en las colegiaturas, en particular de 0.72% en nivel universidad.

En consumo individual, el rubro de salud subió 5.19%, sobre todo porque los precios para operaciones quirúrgicas subieron 1.59% en la primera mitad de febrero.

Las entidades que rebasaron el promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor fueron Veracruz, con 0.49%; Nayarit, con 0.42%, y Puebla, con 0.41%.

Por el contrario, bajó la inflación en Oaxaca y Baja California Sur, con variaciones negativas de 0.06% y 0.02%, en cada caso.

Con estos resultados, la canasta de consumo mínimo aumentó 3.71% a tasa anual.

Sorprende jitomate

Banamex destacó la subida quincenal de 0.75% que reportaron los productos agropecuarios, ya que es la más importante en 10 años para un periodo similar, cuando usualmente es de disminuciones.

Consideró una sorpresa, ya que se observó un fuerte aumento atípico de 2.10% en frutas y verduras, un máximo desde 1995 para una primera quincena de febrero.

Banorte hizo la misma observación, al comentar en una nota de análisis que buena parte del aumento en verduras se debió al precio del jitomate, que suele caer en los dos primeros meses del año, pero en esta ocasión no fue así.

Mencionó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue afectado por el fin de la temporada de rebajas de invierno en ropa y calzado.

En servicios, ponderó que la inflación se ha mantenido por arriba de 4% por bastante tiempo, pero en particular los servicios educativos mostraron el nivel más alto.

Por lo general, en febrero las escuelas suelen hacer un ajuste para poder programar un cobro anual.

Repuntara más

Valmex advirtió que el proceso desinflacionario está enfrentando obstáculos, pero lo consideró como un reto de corto plazo.

Enfatizó que el resultado quincenal de 0.25% estuvo por arriba de la estimación de 0.18%.

Banamex anticipó que la inflación seguirá bajo presión por los aranceles, costos laborales mitigados por la apreciación cambiaria y un modesto crecimiento, para cerrar el año en un nivel de 4.2%.

En tanto, Banco Base alertó que es probable que la tasa de inflación general volverá a superar 4% por el riesgo que representa la parte de los servicios en educación, al hilar dos quincenas por encima de 6%.

Faltan aranceles

Otro elemento que están considerando las instituciones financieras y sobre el cual permanecerán atentas es el efecto que van a tener los aranceles a lo largo del año.

En VT Markets establecieron que, si bien la reciente decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos limita la posibilidad de aranceles unilaterales y reduce la posibilidad de tarifas generales inesperadas, no se elimina el riesgo.

Recordó que sectores como el automotriz, acero e insumos industriales, siguen expuestos a otros mecanismos legales.

Al respecto, UBS mencionó que pese a la invalidación de la Corte, la administración del presidente Donald Trump anunció su sustitución por un arancel global con vigencia limitada, con impacto inmediato acotado para México.