La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó de la existencia de correos electrónicos que podrían ser fraude, porque se envían a proveedores mensajes con amenazas de cierres, simulando ser notificaciones de la institución.

En los que se advierte de “supuestas multas, registros en el Buró Público o posibles clausuras e, incluso, se solicita realizar pagos para “evitar el cierre del negocio”, sin que exista procedimiento formal alguno”.

Los mensajes presentan fechas inexistentes o erróneas, remitentes que no corresponden a cuentas oficiales institucionales; hay amenazas de multas o clausuras, se piden pagos directos fuera de los canales institucionales y se envía a enlaces externos no verificados.

En un comunicado, la Profeco recordó que la imposición de multas solamente procede cuando hay un procedimiento administrativo formal, el cual debe notificarse de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Agregó que la Profeco no solicita pagos por correo electrónico ni pide que se realicen pagos a través de enlaces externos.

Explicó que todo procedimiento se debe notificar mediante canales oficiales siempre y cuando se tenga queja legalmente fundada y motivada.

Dijo que ninguna sanción puede imponerse sin que el proveedor tenga derecho de audiencia.

Por lo que exhortó a proveedores que reciban un correo electrónico que les advierta que tienen una multa y deben pagarla a no realizar pagos, no compartir información confidencial, verificar directamente en los canales oficiales de la Profeco y reportar el correo a dudasportal@profeco.gob.mx

gs