Zar antidrogas de EU se reúne con Harfuch tras operativo contra “El Mencho”; acude a Palacio Nacional junto a embajador Johnson

Trump ofrece Estado de la Unión; sigue minuto a minuto los detalles del discurso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

La (Profeco) alertó de la existencia de correos electrónicos que podrían ser , porque se envían a proveedores mensajes con amenazas de cierres, simulando ser notificaciones de la institución.

En los que se advierte de “supuestas multas, registros en el Buró Público o posibles clausuras e, incluso, se solicita realizar pagos para “evitar el cierre del negocio”, sin que exista procedimiento formal alguno”.

Los mensajes presentan fechas inexistentes o erróneas, remitentes que no corresponden a cuentas oficiales institucionales; hay amenazas de multas o clausuras, se piden pagos directos fuera de los canales institucionales y se envía a enlaces externos no verificados.

En un comunicado, la Profeco recordó que la imposición de multas solamente procede cuando hay un procedimiento administrativo formal, el cual debe notificarse de acuerdo a lo que establece la .

Agregó que la Profeco no solicita pagos por correo electrónico ni pide que se realicen pagos a través de enlaces externos.

Explicó que todo procedimiento se debe notificar mediante canales oficiales siempre y cuando se tenga queja legalmente fundada y motivada.

Dijo que ninguna sanción puede imponerse sin que el proveedor tenga derecho de audiencia.

Por lo que exhortó a proveedores que reciban un correo electrónico que les advierta que tienen una multa y deben pagarla a no realizar pagos, no compartir información confidencial, verificar directamente en los canales oficiales de la Profeco y reportar el correo a

