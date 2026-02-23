El diputado federal Héctor Saúl Téllez, del PAN, pidió la intervención inmediata de la Secretaría Anticorrupción para investigar y auditar en tiempo real la contratación de servicios de seguridad privada por parte de diversas instituciones mediante un esquema presuntamente diseñado para favorecer a solo tres empresas, excluyendo a cualquier otra de las licitaciones.

“Estaríamos ante una grave red de corrupción que tendría que ser castigada, desmantelada y, obviamente, presentar las denuncias penales para que se actúe contra servidores públicos corruptos”, puntualizó.

De acuerdo con una denuncia promovida ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dependencias del gobierno federal crearon con la empresa Serprosep y el organismo internacional Quality Solution Register un par de candados para dejar fuera a los competidores en las contrataciones de seguridad privada.

Entre dichas entidades destacan el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Procuraduría Federal del Consumidor, ISSSTE, IMSS-Bienestar, el Instituto Politécnico Nacional y la Autoridad Educativa Federal.

Según la acusación, el modus operandi es crear sistemas de gestión con el organismo certificador Quality Solution Register como único facultado para otorgar las certificaciones ISOS 55001 Sistemas de Gestión de Activos e ISO 17024 Supervisión de Servicios de Seguridad.

Así, solo un grupo de tres empresas cuenta con dichos certificados y son las que han ganado las licitaciones en las dependencias citadas, mientras que a otras que solicitan cumplir con el sistema de gestión se les niega atención por parte del organismo certificador y quedan impedidas para concursar en las licitaciones públicas de los servicios de seguridad.

El diputado Téllez hizo por ello un llamado enérgico a la Secretaría Anticorrupción y a las contralorías internas de cada una de las dependencias para verificar las causas de la exclusión de otras empresas, con el fin de que las licitaciones sean dirigidas únicamente a las que pueden contar con la certificación.

Solicitó igualmente conocer cuántas empresas tienen ese tipo de certificación solicitado de manera dolosa en las bases de licitación y saber cómo están siendo contratadas, en dónde están participando y por qué solo esas empresas cumplen con dicho requisito.

“Como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción me parece grave una acusación de este tipo, porque estoy seguro de que muchas de las empresas en materia de seguridad que pretenden prestar sus servicios al gobierno federal encuentran este dique, esta barrera y este obstáculo de pedir requisitos adicionales, más allá de lo que puede prestar ordenadamente este tipo de servicios”, indicó.

El legislador de Acción Nacional subrayó que dará seguimiento a la denuncia desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

