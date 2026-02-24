La aerolínea de bajo costo Volaris reportó una pérdida neta de 104 millones de dólares en 2025.

Mientras que los ingresos operativos totales se ubicaron en 3 mil 038 millones de dólares, una disminución de 3%.

Los ingresos totales en términos de asiento por milla disponible disminuyeron 9%, ubicándose en 8.41 centavos de dólar.

Los gastos operativos totalizaron 2 mil 903 millones de dólares, ligeramente superiores a los 2 mil 729 millones del año anterior.

Aunque el costo económico promedio de combustible disminuyó 6%, ubicándose en $2.59 dólares por galón.

No obstante, en el cuarto trimestre de 2025, Volaris alcanzó una utilidad neta de 4 millones de dólares; mientras que los ingresos operativos totales se ubicaron en 882 millones, un incremento de 6% respecto al cuarto trimestre de 2024.

“En 2025, Volaris volvió a demostrar la resiliencia de nuestro modelo de ultra bajo costo y la solidez de nuestra posición en el mercado. Respondimos con rapidez a los cambios en las dinámicas geopolíticas y de la industria, moderando la capacidad para priorizar la rentabilidad, controlando los costos unitarios y manteniendo tarifas bajas para nuestros clientes.

“Al cierre del año, la mejora en la percepción en la demanda de viaje y la evolución continua de nuestra oferta de productos de bajo costo y baja complejidad, impulsaron mayores ingresos por pasajero y una mayor penetración en segmentos de mayor ingreso”, dijo Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, en un comunicado.

Para 2026, la aerolínea espera un crecimiento aproximado de 7% en capacidad, principalmente orientada al mercado transfronterizo.

Esta perspectiva está respaldada por una reducción significativa en el número de aeronaves en tierra por inspecciones de motores, de 41 en enero a 25 al cierre de 2025.

