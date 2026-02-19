El Banco de México (Banxico) advirtió que luego de que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) le pegó a la inflación en enero, especialmente a cinco productos de manera directa, su efecto total todavía no termina de resentirse, aunque ya pasó la mayor parte.

Estimó que el 2.1% del gasto de los hogares se verá afectado por las medidas fiscales que aprobó el Congreso de la Unión a propuesta del Poder Ejecutivo como parte del paquete económico 2026.

Anticipó que el incremento sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se concentrará en las primeras quincenas del año, pero no especificaron cuántas.

La inflación mensual se verá afectada en el corto plazo y se normalizará relativamente rápido, señaló, al confiar que los efectos sobre la inflación anual se desvanecerían al cabo de un año.

Así lo externaron en lo general y particular, los miembros de la Junta de Gobierno del banco central mexicano durante la reunión de política monetaria llevada a cabo por enlaces virtuales a inicios de febrero en la cual se decidió por unanimidad hacer una pausa dejar en 7% la tasa de referencia.

Durante el análisis y motivación de los votos, el tema del IEPS y su impacto sobre la inflación fue el que más espacio ocupó y reflejó la gran preocupación que despertó entre los cinco integrantes del órgano colegiado quienes confían en que el impacto será transitorio.

Se reconoció que en 2026 el panorama inflacionario enfrentará nuevos retos, en particular por las modificaciones a la ley del IEPS, al igual que por el aumento en aranceles a bienes provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial.

La mayoría notó que el incremento en la inflación de mercancías alimenticias en la primera quincena de enero está asociado a los cambios en el IEPS.

Uno precisó que la incidencia de los cinco genéricos directamente afectados por el cambio al IEPS sobre la inflación general aumentó en solo ocho puntos base respecto de su promedio histórico para la primera quincena del año.

Otro mencionó que el aumento impositivo registrado en enero de 2026 sobre las bebidas azucaradas corresponde a cerca del 5% de su precio promedio de finales de 2025.

Dentro de ese contexto, la mayoría señaló que se prevé el impacto sea de una sola vez, ya que se anticipa que la inflación mensual se vea afectada en el corto plazo y que se normalice relativamente rápido, mientras que los efectos sobre la inflación anual se desvanecerían al cabo de un año.

Ponderaron la evidencia de otros años como lo que sucedió en 2014 sugiere que el incremento en el INPC estaría concentrado en las primeras quincenas del año.

Sin embargo, para algunos, las cifras disponibles de la primera quincena de enero muestran que ya se habría manifestado la mayor parte del efecto del IEPS.

La mayoría estimó que el impacto de este impuesto será acotado, ya que únicamente 2.1% del gasto de los hogares será afectado por dichas medidas.

Tres de los integrantes del órgano colegiado pusieron de relieve que el comportamiento de la inflación subyacente no implicó aumentos generalizados de precios ni efectos de segundo orden, sino cambios en precios relativos.

Sin embargo, Banxico se mostrará vigilante en el tema de cómo va afectando del gravamen la evolución de los precios.

