El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora, admitió que si bien no se cumplieron los fatídicos pronósticos esperados para la economía, el año pasado hubo un crecimiento marginal que se quedó corto frente a lo que se requiere.

“Lo que vimos en el año 2025, donde había ominosos pronósticos económicos del desempeño, y al final tuvimos un crecimiento modesto por debajo de lo que necesitamos, por debajo de lo que requerimos y de lo que queremos”, reconoció.

Durante su participación en la presentación de la convocatoria del Programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México a cargo de Nafin-Bancomext, enfatizó la importancia de incrementar el contenido local en la producción industrial apoyada con proyectos innovadores en los que se utilice la tecnología como la inteligencia artificial (IA).

Estimó que si logramos incrementar en 10 centavos adicionales el contenido local, eso implicaría un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) potencial de alrededor de 1.5 puntos de manera permanente.

“¿Cómo se logra esto? con estas iniciativas, plataformas; integrando a la producción nacional como se establece en el Plan México”, aseguró.

Se debe integrar la producción nacional alrededor de la innovación, del valor agregado, la cooperación entre los sectores público y privado, consideró.

Con ello, según el responsable de las finanzas públicas, se podrán concentrar en aquellas áreas que son críticas, que generen empleos en número y calidad suficientes que ayuden a tener el crecimiento que se requiere para el desarrollo del país "y nos posicionen en un lugar todavía más relevante en el sector externo del que ya tenemos".

Destacan capacidad del sector industrial mexicano

Recordó que 2025 mostró la “tremenda” capacidad del sector industrial mexicano para poder posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto como comprador como vendedor.

“Demostró claramente la versatilidad, flexibilidad, pasamos de tener una dependencia importante de la industria automotriz que articula una plataforma industrial muy compleja integrada a ser los principales exportadores en equipo de cómputo y electrónicos”, ponderó.

Frente a ese contexto, hizo ver que estamos ante los albores de la revolución tecnológica inusitada cuyos bosquejos apenas empezamos a dilucidar en términos de la IA.

De ahí que consideremos que tenemos que profundizar esa estrategia para hacerla más integrada.

Puso de manifiesto que, por cada dólar que la economía mexicana exporta, alrededor de 51 centavos son producidos por nuestro país por la planta industrial local, frente a 83 centavos en los países del sureste asiático.

Por eso, auguró, esta iniciativa impulsada por Nafin-Bancomext es absolutamente clave, indispensable, pues las fortalezas empiezan con la innovación, como lo demuestran muchos casos en el mundo.

Lo que la banca de desarrollo está apostando es que esos ejemplos son escalables, bancables, sustentó, por lo que confío en que habrá muchas historias de éxito en materia de innovación e integración con el aparato productivo nacional.

