Mérida, Yucatán.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 3.7 a 18 kilómetros al noreste del municipio de Ticul, durante la madrugada de este miércoles.

El SSN informó que este movimiento sísmico se registró a las 2:34 horas con epicentro en latitud 20.53°, longitud -89.44° a una profundidad de 5 kilómetros.

Por su parte, Protección Civil de Yucatán (Procivy) descartó afectaciones estructurales o personas lesionadas en municipios aledaños, pues prácticamente fue imperceptible.

Se indicó que en 2025, en Yucatán se presentaron cuatro sismos en la zona Sur. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer sismo se registró en el municipio de Ticul el pasado 10 de octubre con una magnitud de 3.8 grados, descartando afectaciones.

El pasado 5 de diciembre se reportaron dos movimientos más en pocos minutos de diferencia; Protección Civil confirmó que se trató del sismo de 4.1 grados en la escala de Richter con epicentro en Ticul.

El segundo se registró a las 3:46 horas de magnitud 3.7, con epicentro en Lat: 20.33° Log:-89.69° y una profundidad de 5 km; ambos a 17 km al Sur de Muna.

La noche del 11 de diciembre se registró un nuevo temblor a las 8:49 p.m. a una profundidad de 5 kilómetros en Ticul, con una escala de 4.0 grados, siendo el más alto que ocurrió el año pasado.

