El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de 4.2 grados en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

A través de X señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 9:00 horas de este 21 de febrero, a 75 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 75 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 21/02/26 09:00:26 Lat 15.10 Lon -96.70 Pf 10 km pic.twitter.com/y9D7AJ8d8M — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 21, 2026

Este mismo sábado, por la madrugada, ocurrió un sismo de 4.2 grados en el suroeste del municipio de Ahome, Sinaloa.

Sobre este hecho no se reportaron afectaciones.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 101 km al SUROESTE de AHOME, SIN 21/02/26 01:51:03 Lat 25.22 Lon -109.83 Pf 10 km pic.twitter.com/PcUQ0ReGeF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 21, 2026

Minutos antes, también se reportó un sismo de 4.4 grados en Veracruz, cuyo epicentro se localizó a 61 kilómetros al sur del municipio de Minatitlán.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 61 km al SUR de MINATITLAN, VER 21/02/26 01:33:39 Lat 17.44 Lon -94.44 Pf 167 km pic.twitter.com/sJ8uZOwkeC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 21, 2026

