Reforma electoral abrirá a partidos consulta popular

Venezuela anuncia las primeras excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía; 379 personas serán liberadas

Aumentan reportes antilavado ante la UIF en 2025

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

"Lo hice por mí y por todas las mujeres a las que ha agredido"; Grecia Quiroz responde a señalamientos de Noroña

Piden cambio mayor en INM, no sólo el nombre

El Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de 4.2 grados en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

A través de X señaló que el movimiento telúrico ocurrió a las 9:00 horas de este 21 de febrero, a 75 kilómetros al suroeste del mencionado municipio.

Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Este mismo sábado, por la madrugada, ocurrió un sismo de 4.2 grados en el suroeste del municipio de Ahome, Sinaloa.

Sobre este hecho no se reportaron afectaciones.

Minutos antes, también se reportó un sismo de 4.4 grados en Veracruz, cuyo epicentro se localizó a 61 kilómetros al sur del municipio de Minatitlán.

