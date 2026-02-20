Más Información

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición del hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima; niega que cuerpo haya sido localizado calcinado

Fiscal de Jalisco confirma desaparición del hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima; niega que cuerpo haya sido localizado calcinado

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026

3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Un se registra en el municipio poblano de Oriental, en los límites con el estado de Tlaxcala.

Las llamas iniciaron a la altura del kilómetro 60 de la , donde se concentraron elementos de la Policía Forestal y de diversas instituciones municipales y estatales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el incendio afecta la visibilidad de quienes transitan por dicha autopista, por lo exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por el área.

Lee también:

Ante la cercanía del incendio forestal con el territorio tlaxcalteca, personal de esa entidad realizó trabajos de prevención y apertura de brechas cortafuego, con el objetivo de .

Como parte de las acciones preventivas, efectuaron un sobrevuelo en la región, mientras que las acciones de combate se realizaron considerando la variación en la dirección del viento, que podría propiciar el desplazamiento del fuego hacia la entidad.

Sin embargo, por la noche de este viernes, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala informó que por seguridad de los combatientes y debido a las condiciones del terreno, se acordó pausar las actividades.

Lee también:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]