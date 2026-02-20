Un incendio forestal se registra en el municipio poblano de Oriental, en los límites con el estado de Tlaxcala.

Las llamas iniciaron a la altura del kilómetro 60 de la autopista Amozoc–Perote, donde se concentraron elementos de la Policía Forestal y de diversas instituciones municipales y estatales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el incendio afecta la visibilidad de quienes transitan por dicha autopista, por lo exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por el área.

Ante la cercanía del incendio forestal con el territorio tlaxcalteca, personal de esa entidad realizó trabajos de prevención y apertura de brechas cortafuego, con el objetivo de evitar que el incendio se extienda.

Como parte de las acciones preventivas, efectuaron un sobrevuelo en la región, mientras que las acciones de combate se realizaron considerando la variación en la dirección del viento, que podría propiciar el desplazamiento del fuego hacia la entidad.

Sin embargo, por la noche de este viernes, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala informó que por seguridad de los combatientes y debido a las condiciones del terreno, se acordó pausar las actividades.

