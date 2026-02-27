Cuernavaca, Mor.- Personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, subió a la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para rastrear cualquier indicio que lleve al paradero de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, estudiante universitaria desaparecida desde el viernes 20 de febrero.

En la brigada participaron integrantes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la UAEM, estudiantes y familiares de la joven estudiante.

🔴 Personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, subió a la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para rastrear cualquier indicio que lleve al paradero de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, estudiante universitaria… pic.twitter.com/aHrt4O5wEb — El Universal (@El_Universal_Mx) February 27, 2026

Oscar Rivera, familiar de la estudiante, consideró que la jornada de búsqueda fue positiva porque no encontraron indicios que sugieran la muerte de Kimberly. Dijo que la familia tiene mucha fe de que encontrar con vida a la estudiante, cuyos compañeros la vieron por última vez en el campus universitario.

Lee también Universitarios de Sonora cuestionan a Luis Donaldo Colosio por su identidad regional; “¿Qué chingados esperan para arreglarla?”, contesta

La zona que rastrearon pertenece a los bienes comunales del poblado indígena de Chamilpa y la colonia contigua es la Nueva Jerusalén, en donde, según informes extraoficiales, es el último punto que arrojó la geolocalización referencial del teléfono móvil de Kimberly.

También trascendió que el teléfono móvil de Kimberly permitió el ingreso de una llamada telefónica el pasado martes, lo que avivó la esperanza de sus familiares por encontrarla con vida.

Exigencias de los compañeros y protocolos de búsqueda

El fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo que la dependencia ha realizado 15 diligencias entre interrogatorios y atención de diversas líneas de investigación, y aseguró que desde el momento de la denuncia activaron el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

Lee también Sujetos armados ingresan a lote de autos usados en Tula y roban 3 unidades; atraco desata persecución en carretera Tula-Tepeji del Río

Luego de la jornada de búsqueda en el bosque de la UAEM, un grupo de alumnos tomó los dos accesos a la universidad e impidió el ingreso y la salida de los vehículos para exigir la presencia de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, porque sus representantes no tuvieron el carácter resolutivo que exigían los estudiantes.

La zona que rastrearon pertenece a los bienes comunales del poblado indígena de Chamilpa Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL.

En medio de la tensión que vive la máxima casa de estudios de Morelos, trascendió la detención de un presunto responsable, con artículos personales de la joven desaparecida, y que entre los presuntos implicados se encontraban encuentra un familiar cercano a la estudiante. La versión no ha sido confirmada ni desmentida por la Fiscalía General del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr