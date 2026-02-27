Hermosillo, Sonora. - El senador Luis Donaldo Colosio Riojas contestó de forma breve pero contundente a quienes le cuestionan arraigo en Sonora: "Que chingados esperan para agregarla".

Lo que inició como una visita de carácter filantrópico y académico terminó por convertirse en un termómetro político de alta intensidad.

El legislador por Movimiento Ciudadano (MC), aterrizó en suelo sonorense no solo para reencontrarse con sus raíces familiares, sino para confrontar directamente a quienes cuestionan su legitimidad política en el estado.

Colosio Riojas sacude Sonora y encara críticas por arraigo. Foto: Amalia Escobar.

El momento más álgido de la jornada ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora (Unison).

Tras su ponencia en el foro “Retos y Oportunidades para México”, un estudiante lanzó la pregunta que flota en el aire desde que Jorge Álvarez Máynez lo "destapó" como posible aspirante a la gubernatura.

Sobre todo, porque sus detractores usan un argumento muy particular y es que no ha vivido en Sonora. -Quisiera saber ¿cuál es su contraargumento hacia ellos y si realmente conoce las necesidades de las y los sonorenses? ¿Qué les contestaría a ellos?, cuestionó el estudiante.

Sin titubeos, Colosio Riojas soltó una respuesta que encendió el auditorio:

“Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingados esperan para arreglarla?”.

La frase fue recibida con una ovación inmediata y el grito unísono de “¡Gobernador, gobernador!” por parte de la comunidad estudiantil, un gesto que el legislador recibió con cautela, pero sin cerrar la puerta a las definiciones futuras

El legado. Visiblemente conmovido al hablar de su familia, el hijo del extinto candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta -asesinado el 23 de marzo de 1994, en un evento proselitista en Lomas, Taurinas, Tijuana-, aseguró que su trabajo busca honrar la memoria de sus padres y ser un ejemplo para sus propios hijos.

"Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi casa", sentenció, buscando cerrar de tajo el debate sobre su identidad regional.

Morena no es invencible

En un encuentro previo con medios de comunicación durante su visita a la casa Guadalupe Libre, donde firmó compromisos de infraestructura social junto a su tía, Laura Elena Colosio Murrieta, el senador desmenuzó la realidad del estado.

Al ser cuestionado sobre la violencia que azota a la región, Colosio calificó la situación como una "gravísima descomposición" y urgió a un "golpe de timón" en la estrategia de seguridad pública.

Sobre la hegemonía de Morena: "Todo es posible", afirmó. Recordó que el panorama político es cambiante y que la última palabra la tendrá la voluntad de los sonorenses, no las estructuras actuales.

A pesar de que el estado es actualmente un bastión oficialista, el senador sostiene que las estructuras políticas son cíclicas y que el hartazgo ciudadano puede cambiar el rumbo en cualquier momento.

Su diagnóstico político apunta a que la legitimidad no se hereda ni se mantiene por decreto, sino que se gana con resultados.

Pese al fervor generado, Colosio insistió en que su visita tiene motivos diversos: desde su labor como presidente de la Fundación Diana Laura hasta el acompañamiento a la inauguración de la Casa Ciudadana de MC en la entidad.

“Es un gran honor ser considerado por la gente de Sonora en esa capacidad, pero en este momento venimos a trabajar y a acompañar a los compañeros locales. Ya vendrán los momentos de definiciones”, puntualizó.

Con este recorrido, Colosio Riojas no solo refresca su imagen en el estado que vio nacer a su padre, sino que envía un mensaje claro a la clase política local; la distancia geográfica no significa desinterés.

Con esta visita, Movimiento Ciudadano no solo inaugura una "Casa Ciudadana" en la capital, sino que posiciona a su figura más visible en un territorio que, aunque hoy es bastión de Morena, parece haberle abierto las puertas a un relevo generacional con un apellido que aún resuena con fuerza en el desierto.

