Monterrey, Nuevo León. - La organización internacional Artículo 19, exigió una investigación exhausta y protección para el comunicador independiente de Nuevo León, Víctor Badillo, quien fue víctima de un ataque en las instalaciones de su medio, el pasado 23 de febrero.

El organismo defensor de la libertad de expresión y derechos humanos emitió un escrito donde relata los hechos ocurridos al exterior del medio SinPelos.mx, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Se informó que, en el lugar, mientras Badillo realizaba una transmisión en vivo, dos jóvenes llegaron a incendiar una de las unidades del medio informativo.

“De acuerdo con la información proporcionada por Badillo a ARTICLE 19, el sistema de seguridad del vehículo, incluyendo un recubrimiento de teflón, mitigó la propagación del fuego y evitó que el incendio se extendiera y que generara mayores afectaciones.

Las cámaras de seguridad del inmueble y de la camioneta registraron el momento en que los agresores prepararon y lanzaron los artefactos explosivos. Los sujetos utilizaron cascos para cubrir su rostro; sin embargo, las imágenes permitieron captar la identidad de los agresores. Horas después, autoridades informaron directamente al periodista sobre la detención de al menos una persona en el municipio de San Nicolás, así como la realización de cateos en los que se aseguraron prendas presuntamente utilizadas durante el ataque”, escribió Artículo 19.

En la publicación, la organización solicitó a la Fiscalía Estatal colaborar con la investigación para esclarecer los hechos y el motivo de los mismos.

Así mismo, exigió protección al comunicador.

“A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León coadyubar con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar una investigación exhaustiva, pronta e imparcial, agotando como línea prioritaria la relacionada con su labor periodística y se esclarezca la cadena de autoría material e intelectual del ataque.

Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgue las medidas necesarias y evalúe de manera urgente el nivel de riesgo para garantizar condiciones de seguridad para ejercer su labor y salvaguardar la integridad del periodista, su familia y su equipo de trabajo”, señaló la organización.

