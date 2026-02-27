Más Información

San Cristóbal de las Casas, Chis; 27 de febrero. - Los tres elementos de la Guardia Nacional (GN) que cayeron durante el operativo contra , alias "El Mencho", fueron inhumados en los municipios de Cintalapa, Copainalá y Pichucalco.

Los cuerpos de los agentes fueron inhumados en las recientes horas en los municipios de donde eran originarios.

Sus restos llegaron al aeropuerto Ángel Albino Corzo y de ahí fueron trasladados vía terrestre hacia Cintalapa, en la frontera con Oaxaca y Pichucalco, en los límites de Tabasco y al municipio de Copainalá, a unos 97 kilómetros de Tuxtla.

Los féretros fueron cubiertos con la bandera de México al momento que llegaron en un avión militar, donde fueron recibidos por personal de la corporación que montó guardia en honor a los tres elementos caídos en Tapalpa, el domingo por la mañana.

Los jóvenes, de familias campesinas y de escasos recursos, regresaron a sus hogares donde fueron velados por amigos, conocidos y familiares en medio de aplausos, vivas y música.

La ciudadanía mostró su respaldo a las familias de los chiapanecos de la GN caídos en el operativo en Tapalpa. “No están solos; su dolor es dolor de todo Chiapas y de todo el país”. “Nuestros tres caídos son los verdaderos guardianes de la paz”, dijeron usuarios de redes sociales.

El alcalde de Pantepec, municipio colindante con Copainalá manifestó su solidaridad con las familias. ”, dijo.

