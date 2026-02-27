Más Información
Guaymas. - La Fiscalía de Sonora informó que la necropsia realizada al cuerpo del ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años, en San Carlos, reveló que fue por causas de una condición médica que sufría.
El dictamen médico determinó que la muerte se produjo por la ruptura de una arteria principal del cuello.
Asimismo, la equimosis (moretón) que presenta en la frente fue consecuencia de una caída desde su propia altura y no se encontraron lesiones que indiquen la intervención de terceras personas.
El hallazgo del cuerpo se realizó en el área de muelles en San Carlos, concretamente sumergido debajo de un velero contiguo al de su propiedad, lugar donde se encontró comida lista para preparar y bebidas alcohólicas abiertas, sin ninguna advertencia de violencia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reiteró que mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, para los efectos legales y de m consular correspondiente.
