Naco, Sonora.- Una gran indignación ciudadana ha surgido entre los habitantes del municipio de Naco, tras ser una adolescente de 14 años que se encontraba .

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, derivado de actos iniciales de investigación, se tiene ubicada a una persona de interés relacionada con el hallazgo registrado la mañana de este jueves 26 de febrero.

El cuerpo fue localizado en un inmueble en construcción en la colonia Luis Donaldo Colosio. Elementos de la Policía Municipal actuaron como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento del área; posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento conforme a protocolo.

La menor contaba con antecedente de ausencia desde el pasado 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación se integra con todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y .

La Fiscalía comunicó que continuará informando conforme lo permitan los avances de la investigación.

