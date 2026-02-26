Naco, Sonora.- Una gran indignación ciudadana ha surgido entre los habitantes del municipio de Naco, tras ser localizada sin vida una adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, derivado de actos iniciales de investigación, se tiene ubicada a una persona de interés relacionada con el hallazgo registrado la mañana de este jueves 26 de febrero.

El cuerpo fue localizado en un inmueble en construcción en la colonia Luis Donaldo Colosio. Elementos de la Policía Municipal actuaron como primeros respondientes y procedieron al acordonamiento del área; posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento conforme a protocolo.

Lee también Trabajadores de Pemex bloquean planta de almacenamiento en Puerto Chiapas; exigen reanudación de servicios médicos

La menor contaba con antecedente de ausencia desde el pasado 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación se integra con todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía comunicó que continuará informando conforme lo permitan los avances de la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr