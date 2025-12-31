La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, una vez que se emita el dictamen técnico de la Fiscalía General de la República (FGR), deberá realizarse un deslinde de responsabilidades, incluyendo la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios y supervisores honoríficos, si así lo determina la investigación.

“A partir de ese dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, pues [se lleva a cabo] el deslinde de responsabilidad, y ahí tendrán que, si es el caso, llamar a quien decidan llamar a dar su testimonio”, mencionó al ser cuestionada sobre la necesidad de llamar a exintegrantes de comisiones honorarias o a exfuncionarios en la construcción del Tren Interoceánico.

Detalló que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario llevará a cabo una investigación paralela bajo estándares internacionales, en coordinación con la FGR, y que en caso de detectarse irregularidades se revisarán los antecedentes correspondientes.

“Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la fiscalía quien determine si se encuentran responsabilidades y cuáles son”, subrayó.

Por su parte, la FGR informó que se realizan las diligencias relativas a la caja negra, conocida como Pulser, y se hacen entrevistas a personas de la tripulación del tren accidentado.