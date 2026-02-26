Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Trabajadores de Petróleos Mexicanos iniciaron un bloqueo a la Planta de Almacenamiento y Distribución en Puerto Chiapas, derivado de la falta de respuesta a su requerimiento de reanudación de los servicios médicos, suspendido hace tres meses por incumplimiento de pagos de la paraestatal.

Los manifestantes se colocaron afuera del inmueble federal, de donde se distribuye combustibles a 20 municipios de las regiones Sierra, Frontera e Istmo-Costa .

El grupo inconforme inició una protesta pacífica el pasado lunes. Ante falta de respuesta institucional los manifestantes decidieron realizar, con esta fecha, un bloqueo parcial de 72 horas y que podría ser de cierre total de no resolverse la demanda.

Lee también Gobernadora de Guerrero supervisa construcción de pozo profundo "Salto Valadez"; beneficiará a 17 mil habitantes

Atención médica ineficiente

El problema de la falta de medicamentos y servicios hospitalarios comenzó en diciembre de 2024 y se agudizó en los recientes tres meses cuando fueron interrumpidos definitivamente porque Pemex no liquidó los servicios médicos subrogados.

Recordaron que recién falleció un empleado de 40 años de edad, porque no tuvo atención médica en Tapachula, y fue necesario su traslado al hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, donde murió.

Lee también Fortalecen vacunación en escuelas de Tamaulipas; buscan seguir libres de sarampión

Aseguraron que con sus propios recursos han pagado consultas y medicamentos confiados en el compromiso de reembolso, pero esos trámites demoran hasta cuatro meses.

La petición, recalcaron, es que haya atención médica con dignidad para todos los trabajadores activos, los familiares y jubilados porque han estado y continúan al servicio de Pemex.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr