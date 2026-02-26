Chilpancingo, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, supervisó la construcción del pozo profundo “Salto Valadez” en el que invierten nueve millones de pesos y beneficiará a 17 mil habitantes de la comunidad de Mazatlán.

De acuerdo con el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, el proyecto quedará concluido a finales de marzo.

El pozo profundo “Salto Valadez” contempla la perforación de 250 metros de profundidad y una ampliación a 20 pulgadas de diámetro.

Se espera que la obra este terminada para finales de marzo. Foto: Especiales.

Tendrá una bomba sumergible, línea de conducción con tubería de acero, caseta de controles, sistema de electrificación y cerco perimetral, lo que permitirá extraer agua del acuífero y fortalecer el sistema de abastecimiento de la capital.

Facundo Gastélum explicó que esta infraestructura ampliará la capacidad de suministro de líquido y dará mayor estabilidad al servicio, impactando de manera positiva en miles de familias de Chilpancingo y sus comunidades.

La nueva infraestructura busca ampliar y fortalecer el abasto de agua al estado. Foto: Especiales.

La mandataria estatal destacó que el agua potable es una de las demandas más sentidas por la población.

“Estas son obras que realmente impactan en la calidad de vida de la gente. Lo más importante es el agua, y estamos trabajando para garantizar este derecho a las y los chilpancingueños”, afirmó.

Evelyn Salgado informó que se construye otro pozo profundo en la comunidad de Tepechicotlán, que junto con el de Salto Valadez permitirá incorporar hasta 60 litros por segundo adicionales al sistema, reforzando significativamente el suministro en la capital del estado.

