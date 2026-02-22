Acapulco, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) instruyó a los responsables de la Seguridad Pública estatal a mantener e intensificar operativos tras conocerse sobre la muerte del narcotraficante Nemesio Oceguera “El Mencho” durante un operativo de fuerzas federales en Jalisco.

Salgado Pineda presidió las labores de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

En la sesión extraordinaria se dio seguimiento a los recientes hechos registrados en distintos puntos del puerto de Acapulco, donde instruyó mantener y reforzar de inmediato las acciones operativas en la ciudad y polígonos prioritarios en todo el estado de Guerrero.

Salgado Pineda informó que la Mesa de Coordinación se mantiene en sesión permanente, con comunicación directa entre todas las instituciones de seguridad, particularmente en Acapulco y Zihuatanejo, donde se tiene presencia, coordinación y atención permanente ante cualquier circunstancia.

La gobernadora llamó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y no compartir información no confirmada.

