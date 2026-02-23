TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Empleados de Petróleos Mexicanos, adscritos en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en Tapachula, protestaron este lunes, por la falta de servicios médicos hace más de un año , la cual se refleja en perjuicios a su salud y de familiares.

Se trata de 400 derechohabientes, entre trabajadores y sus familias, que necesitan los servicios médicos ante los riesgos de accidentes laborales y en medio de la falta de responsabilidad de Pemex, argumentaron.

Los inconformes de la TAD, que suministra combustible a 20 municipios de la Sierra y la Frontera de Chiapas, denunciaron que la semana pasada falleció un trabajador a causa de una enfermedad cerebral.

Lee también Se incendia inmueble donde almacenaban materiales reciclables en Sinaloa; dos adultos y tres menores resultan con quemaduras

No tuvo atención médica oportuna en Tapachula, dijeron, y fue necesario llevarlo al hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Su madre dijo que el deceso fue por negligencia institucional y demandó pago de indemnización.

A partir de diciembre de 2024 Pemex dejó de pagar al hospital Santa Fe que les proporcionaba servicios médicos, como consecuencia suspendió la atención. La deuda de la paraestatal al hospital asciende a unos 3 millones de pesos.

En ocasiones, Petróleos Mexicanos pagaba para que el nosocomio diera atención a los empleados, sólo que desde hace tres meses el servicio fue restringido totalmente.

Lee también Tras abatimiento de “El Mencho”, estados retoman actividades; autoridades informan detenidos y afectaciones

Por esa falta de pagos, los derechohabientes y sus familias han tenido que liquidar sus propios gastos médicos porque hay quienes necesitan atención especial para atenderse por cáncer y diabetes.

Guadalupe N, madre de Francisco N, quien murió la semana pasada, dijo que internaron a su hijo en un hospital privado.

Lo llevaron a ese centro médico debido a la falta de atención en el hospital subrogado por Petróleos Mexicanos, luego fue enviado a un hospital de Tabasco donde falleció.

Lee también Detienen a grupo armado en Hermosillo; intentaba privar de la libertad a una persona dentro de un comercio

La doliente afirmó que su hijo murió por negligencia médica porque no disponen de los servicios médicos. Demandó la devolución de todos los gastos liquidados.

Los inconformes manifestaron que en agosto pasado protestaron y les ofrecieron solución. No les cumplieron y, por el contrario, demandaron legalmente a uno de los manifestantes por presuntos daños.

Aseguraron que en esta ocasión protestarán pacíficamente durante tres días con una ocupación simbólica de la planta de distribución.

Si no hubiera respuesta realizarán bloqueos para obstaculizar la distribución de los combustibles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov