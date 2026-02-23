Culiacán, Sin.- En un domicilio del Fraccionamiento Prado Bonito, de la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, donde se almacenan materiales reciclables, se registró un intenso incendio, en el que dos adultos y tres menores de edad, resultaron lesionados, uno de ellos de nombre Fernando de 14 años, se encuentra delicado de salud.

Las autoridades médicas dieron a conocer que el adolescente presenta quemaduras se primero y tercer grado, en un cuarenta por ciento de su cuerpo, por lo que la fundación Shriners, gestiona su trasladado a un hospital de alta especializada en quemados, en los Estados Unidos, para ello se requiere que sea estabilizado.

Un reporte a las líneas de emergencia del municipio de Salvador Alvarado alertó a los cuerpos de auxilio, sobre un intenso incendio en una de las casas de la calle Pradera del Évora, donde se almacena cartón, madera y plásticos, por lo que el fuego avanzo rápidamente.

Pese a que los cuerpos de auxilio lograron rescatar a cinco personas, Francisco “N”, de 80 años, María Fernanda “N”, de 30 y los menores Fernando “N”, Gael Santiago y Abdiel Isaías “N”, los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención ya que resultaron con quemaduras, uno de los menores, presentó mayores afectaciones.

Los elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil lucharon por largo tiempo para controlar el incendio que rápidamente se propago y amenazaba con extenderse a otras viviendas, dado todo el material inflamable que se concentraba en dicho hogar.

Las autoridades no han dado a conocer las causas que provocaron el intenso incendio que causó afectaciones en la salud de dos adultos y tres menores de edad, entre ellos el adolescente, Fernando “N” que presenta quemaduras de primero, segundo y tercer grado en una parte de su cuerpo.

aov