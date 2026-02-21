El trabajador de una obra en la alcaldía Tláhuac sufrió un incidente en el cual terminó con una barreta incrustada en el rostro, por lo que fue llevado en helicóptero hasta un hospital para recibir atención especializada.

El obrero de 18 años de edad trabajaba en una construcción en la calle Amado Nervo, de la colonia Arboleda, donde, de acuerdo a versiones preliminares, sufrió una caída y una barreta le atravesó el rostro.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se trasladaron al sitio y luego de estabilizar al trabajador, solicitaron el apoyo de una ambulancia aérea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para llevarlo a un hospital.

El helicóptero del agrupamiento Cóndores aterrizó en el helipuerto del Hospital Belisario Domínguez, en Iztapalapa, donde recibieron al herido, informó la SSC.

Posteriormente fue trasladado hasta el estacionamiento de un centro comercial en la calzada México - Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue recibido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes finalmente lo llevaron en ambulancia al Hospital Rubén Leñero.

