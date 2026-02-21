La madre de un alumno de la escuela Secundaria 324 Alfonso Caso Andrade, donde el pasado 11 de febrero se registró una pelea en la que el adolescente Jeremy fue apuñalado presuntamente por otro menor, denunció amenazas de muerte en contra de su hijo por parte de desconocidos desde el año pasado, delito por el cual denunció el caso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y pidió que haya avances en el caso.

“Que realmente haga su trabajo, que investigue hasta el último rincón de expedientes de niños, que se acabe esta violencia, el bullying escolar, pero que realmente hagan su trabajo”, pidió la madre del menor.

Relató que la vocal del grupo en que estaba inscrito su hijo en el ciclo escolar anterior le hizo saber que a través de la red social Facebook se aseguraba que el menor era un delincuente.

“Hablamos la vocal y yo, igual la orientadora me dijo que de mi hijo no era creíble, porque es un niño muy tranquilo, no es de peleas, no es de golpes, si tiene una situación en la escuela es de los que primero va y acusa”.

Meses después, un compañero de la escuela le mostró a la familia mensajes vía WhatsApp en los que se hacían amenazas en contra del menor.

“Yo expuse eso en la escuela, llevé las pruebas y en la escuela la única solución fue que me dijeron ‘sabes qué, por la integridad de tu hijo, lo mandamos a distancia a resguardo’, faltaban como tres meses para terminar la escuela y lo mandaron a resguardo”.

Por lo anterior, la madre de familia levantó una denuncia por amenazas ante la FGJ, por la cual, aseguró, el agente del Ministerio Público comprometió patrullajes en su domicilio, los cuales, dijo, no ocurrieron.

En la Secundaria 324 Alfonso Caso Andrade se registró el caso de Jeremy, el alumno que, durante una pelea al exterior de la escuela, fue apuñalado, al parecer, por un menor de 14 años.

En octubre de 2025, una alumna de la misma secundaria, Nicole, fue agredida dentro del plantel presuntamente por sus compañeras de clase, lo que le llevó a ser hospitalizada debido a las lesiones. El hecho fue denunciado por la madre de la menor.