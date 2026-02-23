Tras hechos de violencia registrados el día de ayer por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mecho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), diversos estados del país reportaron disminución de actos ilícitos y un lento pero seguro regreso de actividades afectadas por la delincuencia.

Asimismo, diversos estados han comenzado a hacer un recuento de daños y a enlistar a las personas detenidas.

Sinaloa

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, reveló que mantuvo conexión permanente con el comandante de la Tercera Región Militar, general Héctor Ávila Alcocer, sobre el operativo “escudo” que se puso en práctica el domingo pasado, derivado de los bloqueos registrados en Escuinapa y Mazatlán.

Señaló que el impacto en Sinaloa del operativo de las fuerzas federales en el estado de Jalisco que desató actos de violencia tuvo un impacto leve en el estado, donde se actuó para liberar las carreteras bloqueadas en dos municipios sureños, con vehículos incendiados por grupos delictivos.

Aceptó que hubo temor por parte de los operadores de las grúas para prestar el servicio de retiro de unidades siniestradas en carreteras, producto de bloqueos, en los que hubo dos civiles detenidos por elementos estatales.

Guanajuato

Un total de 48 personas fueron detenidas por ataques a establecimientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en el estado de Guanajuato, en tanto que tiendas de la cadena Oxxo, Bara y Aurrera permanecieron cerradas en diversos rumbos.

En total, se registraron 75 hechos incendiarios en 23 municipios, tres de ellos durante la madrugada de este lunes: una tienda de conveniencia en la colonia Latinoamericana de León y dos vehículos en Celaya.

Este domingo las calles estuvieron vacías; cerraron las plazas de venta de calzado, plazas comerciales, cines, negocios céntricos y tiendas de conveniencia en León. El panorama fue similar en las ciudades de Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Colima

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno señaló que “hay tranquilidad, estabilidad, orden y se pueden retomar las actividades con normalidad”.

La mandataria publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad retomará su esquema ordinario este miércoles tras haber sesionado de forma permanente durante la emergencia.

“Les reitero que todo se atendió puntualmente, que hay circulación en todas las vialidades y solo falta el retiro de algunos vehículos quemados”, dijo.

Veracruz

Cuatro personas que participaban en los bloqueos carreteros –ocurridos tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”– fueron detenidas en Veracruz.

“De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (…) cuatro detenidos en la zona norte”, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En conferencia de prensa, manifestó que el Estado mantiene un despliegue con total coordinación con elementos de las secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional.

Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que fueron 36 los hechos delictivos del domingo, referentes a bloqueos de vías de comunicación, de los cuales 9 están relacionados con bloqueos con autotransporte, y en 5 de ellos se prendió fuego a los vehículos.

Al concluir hoy un evento en Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco dijo que estas situaciones se registraron en cinco municipios: Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.

Afirmó que el Gobierno de Tamaulipas, junto con las fuerzas federales, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada, lo que permitió que no se registraran pérdidas humanas, se despejaran los puntos afectados, se mantuviera el control territorial y se recuperara la normalidad.

Baja California

Durante la jornada violenta que se registró el domingo pasado, se reportaron un total de 29 incidentes en Baja California, entre vehículos y negocios incendiados, incluyendo una sucursal de Bienestar, además de bloqueos parciales de carretera, los cuales resultaron en la detención de 25 personas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó lo anterior luego de concluir la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, conformada por instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la actualización de los hechos, el último reporte violento ocurrió a la 1:05 horas y consistió en la quema de un vehículo.

Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que se mantiene la sesión permanente de la Mesa de Seguridad con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, comunicaron que se detuvieron 41 personas de las cuales 20 por su presunta participación en la generación de hechos de violencia, saqueo y riña, y 21 personas más por supuestos actos de saqueo y riña.

Mencionaron que durante las próximas horas se determinará la reanudación o suspensión de clases presenciales en el estado; mientras que, al corte, el transporte masivo opera al 50% y el transporte colectivo al 16 por ciento.

Pidieron a la población mantener la calma y reactivar de forma gradual la actividad económica y productiva en Jalisco.

Con información de Raúl Torres, Xóchitl Álvarez, Javier Cabrera Martínez, Roberto Aguilar Grimaldo, Édgar Ávila Pérez, Gabriela Martínez

