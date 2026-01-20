Culiacán. - En una serie de enfrentamientos que iniciaron cerca de la carretera “La Veinte”, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, con civiles armados que viajaban en tres vehículos, la policía estatal preventiva logró abatir a uno de los presuntos delincuentes y dos más fueron detenidos con lesiones en la carretera Culiacán-Eldorado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, durante un patrullaje por la sindicatura de Villa Juárez, detectaron que tres vehículos se desplazaban en convoy con gente armada, por lo que, al intentar marcarles el alto, estos dispararon sus armas, por lo que se inició una confrontación al responder la agresión.

Ante este hecho, se inició una persecución con intercambio de disparos hasta que los ocupantes de una camioneta de la marca Buick se impactó contra el muro de contención de la carretera Culiacán-Eldorado.

En ese lugar, se comprobó que uno de los ocupantes de la unidad falleció a causa del intercambio de disparos y dos más resultaron heridos, por lo que se les aseguró tres fusiles automáticos de diferentes calibres, 11 cargadores, 205 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos con placas balística y la camioneta en que viajaban tiene reporte de robo.

Los dos civiles detenidos, los cuales resultaron heridos, uno de ellos a causa del fuerte impacto contra el muro de contención y el otro por impactos de bala, fueron trasladados a un hospital, bajo custodia.

En estos hechos, un periodista de la cobertura de seguridad pública fue objeto de una agresión e intento de despojo de su equipo fotográfico y celular, por documentar con fotos y videos el suceso, por parte de un elemento de la Policía Estatal Preventiva, sin lograr su objetivo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL