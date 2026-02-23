Más Información

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que hay dos personas detenidas luego de la ocurrida ayer en poblaciones de tres municipios de la región de la región del Istmo de Tehuantepec por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las detenciones, precisó en conferencia de prensa de la cuadragésima sexta zona militar ubicada en Ciudad Ixtepec, se realizaron durante la noche de ayer y la madrugada de hoy en operativos en los que participaron elementos de la Sedena, la Marina y la Policía Estatal.

Rodríguez Alamilla aseguró que ya están identificados los miembros del CJNG que participaron en la violencia generada ayer en la región del Istmo de Tehuantepec, luego del asesinato por las fuerzas armadas de país del líder de este Cártel, , en el estado de Jalisco.

El Fiscal de Oaxaca también precisó que en total fueron 14 unidades de motor incendiadas, entre las que se encuentran vehículos particulares, tráileres y camiones del transporte de pasajeros, en localidades de los municipios de Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño y Santo Domingo Tehuantepec.

, gobernador del estado, por su parte, informó que ayer se desplegaron más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos, filtros en 10 municipios prioritarios, sobrevuelos y se reforzó la vigilancia carretera, y la presencia operativa en puertos, en zonas comerciales, turísticas e instalaciones estratégicas; así como la suspensión de clases.

“El Istmo de Tehuantepec no está solo ni desprotegido. Mantenemos una vigilancia permanente con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la continuidad de las actividades económicas y la tranquilidad de las comunidades. Hay control, presencia institucional y hay garantía de poder ejercer todas las actividades con absoluta seguridad y normalidad”, aseguró el mandatario.

