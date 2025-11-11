La policía Karen Jazmín Alencaster, quien sufrió quemaduras durante el operativo desplegado por la marcha del pasado 2 de octubre, ya fue dada de alta, confirmó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.

La mujer obtuvo su alta médica el pasado 22 de octubre, luego de 20 días de tratamiento en un hospital privado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Vázquez explicó que la uniformada actualmente se encuentra en rehabilitación por parte del seguro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“En este momento se encuentra en el proceso de rehabilitación que le ha recomendado el médico tratante, con quien seguimos dando acompañamiento desde los servicios a los que tiene acceso por la vía del seguro que cuenta la Secretaría y está recibiendo acompañamiento permanente del personal, en específico de mandos”, informó Pablo Vázquez.

Karen Jazmín fue tratada por las quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo que sufrió durante la marcha por la matanza de Tlatelolco.

Además de su desempeño como policía, Alencaster practica el deporte del powerlifting, disciplina por la cual ganó una medalla en las Poliolimpiadas de 2023.

