Hermosillo, Sonora.- Fuerzas operativas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), con la colaboración ciudadana, detuvieron a cuatro personas en posesión de armas de fuego durante acciones de combate al delito en la colonia Villas del Real, en Hermosillo.

Ante un reporte ciudadano, unidades de la Policía Estatal que patrullaban por la colonia arribaron a un comercio ubicado en las calles Lázaro Mercado y Cerrada de las Avellanas, donde arrestaron a David “N” y Esteban “N”, de 23 años de edad; asimismo, a Jesús “N”, de 20 años, y a un menor de edad, además del aseguramiento de tres pistolas con cargadores y cartuchos.

Al llegar al sitio encontraron un vehículo Jetta, Volkswagen, de color blanco, donde se encontraba una persona armada; además, del establecimiento comercial salieron otros tres sujetos que fueron detenidos por la Policía Estatal, mismos que fueron señalados por intentar privar de la libertad a una persona que se encontraba en el lugar.

Detienen a grupo armado en Hermosillo (23/02/2026). Foto: Especial

La PESP incautó un total de tres armas de fuego, dos de 9 mm y una pistola calibre .45, tres cargadores y alrededor de 27 cartuchos, motivo por el cual se realizó la detención de las personas, quienes fueron informadas sobre los derechos de los detenidos y puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Seguridad Pública del Estado informó que en los municipios continúa el trabajo operativo de la PESP, cuyos elementos realizan labores de inteligencia y seguimiento a reportes ciudadanos para combatir el delito y prevenir acciones que atenten contra la seguridad, colaborando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.

