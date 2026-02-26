Más Información

Guaymas. - El ciudadano norteamericano Patrick Joseph Weber, residente de la Marina Real de San Carlos, municipio de Guaymas, fue reportado desaparecido desde el pasado domingo 22 de febrero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se encuentra en curso la investigación para la localización del estadounidense de 71 años.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo entrevistas, inspecciones en el domicilio relacionado, procesamiento de vehículo y embarcación vinculados a la víctima, así como actos de investigación de campo y gabinete.

De igual forma, esta institución mantiene comunicación y coordinación con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, a fin de brindar el acompañamiento correspondiente, informó la Fiscalía de Sonora.

Las acciones de búsqueda e investigación continúan activas para establecer su paradero, comunicó.

