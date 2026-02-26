Tlaxiaco. - “Ni una menos, ni una maestra menos. No nos quedemos calladas; No normalicemos. No miremos para otro lado cuando una compañera, una vecina, una amiga está en riesgo”, dijo una de las amistades de la maestra Zeltzin Rubí Ortiz Ortiz, asesinada por su pareja en Santa María Lachichina, Oaxaca.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 23 de febrero, en Santa María Lachichina perteneciente al municipio de San Juan Yaeé, en la Sierra Norte de Oaxaca. La maestra Zeltzin Ortiz era originaria de la ciudad de Tlaxiaco y docente en la escuela primaria en Lachichina.

El cuerpo de Zeltzin fue localizado luego no presentarse a laborar ese día, entonces los directivos de la institución educativa dieron aviso a las autoridades comunitarias para iniciar la búsqueda, más tarde fue localizada sin vida en el domicilio donde residía junto a su pareja.

Las autoridades de Santa María Lachichina y de San Juan Yaeé accedieron al lugar, donde encontraron los cuerpos de la maestra y de su pareja, quien se habría quitado la vida después de cometer el feminicidio de Zeltzin Ortiz.

Amistades y familiares de la víctima lamentaron los hechos. “Hoy lloro a una compañera, una maestra, a una mujer brillante que tuvo la necesidad de ir lejos, a las comunidades que más lo necesitan a enseñar con vocación y entrega. Y la mataron, la mató quien decía amarla. Y parece que fuera algo normal. Quiero que pensemos en todas las maestras rurales que estamos solas en comunidades alejadas, lejos de nuestra familia, lejos de una red de apoyo, lejos de todo”, señalaron por la muerte de la joven maestra.

A las condolencias se sumó la escuela "Normal Rural Vanguardia" de Tamazulapam Oaxaca, donde egresó Zeltzin Rubí Ortiz Ortiz, quien apenas había cumplido 27 años.

“Tu luz y tu entrega jamás se apagará. Fue un gran ejemplo de lucha y resiliencia”, comunicó la escuela normal de Tamazulapam.

Por el feminicidio, al lugar asistieron peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) quienes confirmaron que las víctimas eran Zeltzin Rubí Ortiz y un hombre, pareja de la joven.

El asesinato de Zeltzin Rubí Ortiz se suma al feminicidio de la menor de 17 años localizada con lesiones de arma de fuego y golpes en el Río Copala, en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

