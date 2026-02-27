El grupo armado, presuntamente liderado por las autoridades municipales de Santo Domingo Petapa, asesinó ayer al comunero de Loma Santa Cruz, Israel Cabrera Andrés, confirmaron autoridades agrarias y comunitarias de San Juan Mazatlán Mixe; su cuerpo fue encontrado la tarde de hoy.

Ayer, las autoridades de San Juan Mazatlán Mixe denunciaron las incursiones armadas desde el pasado 18 de febrero de 2026 a su territorio que han dejado alrededor de 55 familias de Loma Santa Cruz víctimas de desplazamiento forzado por la incursión de grupos de personas armadas y detonaciones de armas de fuego; así como personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, exigieron atención inmediata del gobierno federal para garantizar condiciones reales de seguridad, neutralidad y protección de los derechos humanos de las familias de San Juan Mazatlán Mixe, Lomas Santa Cruz, Rancho Fares, Los Valles y San Antonio del Valle.

Y exigieron el despliegue urgente de medidas de protección para las familias, niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores que viven en estas comunidades; el restablecimiento inmediato del libre tránsito y de los servicios básicos ya que desde el 12 de mayo de 2023 al presente año 2026 a las familias de estas poblaciones les bloquearon la carretera de terracería que pasa por El Platanillo a la ciudad de Matías Romero y no se les permite transitar por esta ruta.

Lee también: Cónsul de EU en península de Yucatán celebra 250 años de independencia de la Unión Americana; asegura que con México hay cooperación contra drogas y armas

Asimismo, denunciaron en el año 2023 las autoridades de Santo Domingo Petapa cortaron el suministro de energía eléctrica, y a la fecha, las familias de Lomas de Santa Cruz, Rancho Fares, Los Valles, y desde entonces no tienen este servicio en sus viviendas; situación que ha afectado la vida y la dignidad humana de las familias.

También demandaron una investigación pronta e imparcial sobre los hechos violentos de mayo de 2023 cuando fue asesinado el comunero Porfirio Bautista Domínguez; así como el asesinato el pasado 25 de febrero de 2026 del comunero Israel Cabrera Andrés, y cuyo cuerpo fue encontrado la tarde hoy.

Las autoridades agrarias y comunitarias señalaron como responsables de estas incursiones armadas en su territorio a las autoridades municipales de Santo Domingo Petapa.

Y finalmente, demandaron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con el gobierno federal y con el acompañamiento de organismos de derechos humanos; exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que asuma su obligación constitucional.

Lee también: Fallecimiento de ciudadano estadounidense fue por condición médica previa, señala Fiscalía de Sonora; muerte se produjo por ruptura de una arteria

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr