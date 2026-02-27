Más Información
El grupo armado, presuntamente liderado por las autoridades municipales de Santo Domingo Petapa, asesinó ayer al comunero de Loma Santa Cruz, Israel Cabrera Andrés, confirmaron autoridades agrarias y comunitarias de San Juan Mazatlán Mixe; su cuerpo fue encontrado la tarde de hoy.
Ayer, las autoridades de San Juan Mazatlán Mixe denunciaron las incursiones armadas desde el pasado 18 de febrero de 2026 a su territorio que han dejado alrededor de 55 familias de Loma Santa Cruz víctimas de desplazamiento forzado por la incursión de grupos de personas armadas y detonaciones de armas de fuego; así como personas desaparecidas.
En conferencia de prensa, exigieron atención inmediata del gobierno federal para garantizar condiciones reales de seguridad, neutralidad y protección de los derechos humanos de las familias de San Juan Mazatlán Mixe, Lomas Santa Cruz, Rancho Fares, Los Valles y San Antonio del Valle.
Y exigieron el despliegue urgente de medidas de protección para las familias, niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores que viven en estas comunidades; el restablecimiento inmediato del libre tránsito y de los servicios básicos ya que desde el 12 de mayo de 2023 al presente año 2026 a las familias de estas poblaciones les bloquearon la carretera de terracería que pasa por El Platanillo a la ciudad de Matías Romero y no se les permite transitar por esta ruta.
Asimismo, denunciaron en el año 2023 las autoridades de Santo Domingo Petapa cortaron el suministro de energía eléctrica, y a la fecha, las familias de Lomas de Santa Cruz, Rancho Fares, Los Valles, y desde entonces no tienen este servicio en sus viviendas; situación que ha afectado la vida y la dignidad humana de las familias.
También demandaron una investigación pronta e imparcial sobre los hechos violentos de mayo de 2023 cuando fue asesinado el comunero Porfirio Bautista Domínguez; así como el asesinato el pasado 25 de febrero de 2026 del comunero Israel Cabrera Andrés, y cuyo cuerpo fue encontrado la tarde hoy.
Las autoridades agrarias y comunitarias señalaron como responsables de estas incursiones armadas en su territorio a las autoridades municipales de Santo Domingo Petapa.
Y finalmente, demandaron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con el gobierno federal y con el acompañamiento de organismos de derechos humanos; exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que asuma su obligación constitucional.
