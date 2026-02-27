Un elemento de la Policía Estatal de Colima murió y otra resultó herida durante un enfrentamiento con sujetos armados en el municipio de Coquimatlán.

La información oficial indica que ambos agentes fueron agredidos de forma directa, por lo que repelieron la agresión desatando un tiroteo que replegó a los agresores.

En el lugar un policía murió mientras que su compañera resultó herida y fue necesario trasladarla a un hospital para recibir atención.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene operativos y colabora con la Fiscalía General del Estado en la investigación iniciada para esclarecer los hechos.

La dependencia expresó sus condolencias a la familia del elemento que perdió la vida y reiteró su respaldo y las garantías de que accederán a los beneficios que la ley les otorga.

Además, aseguró que será solidaria con la policía herida para que cuente con todo el apoyo y atención para su adecuada recuperación.

Abordado por medios de comunicación unos minutos después de que se conoció lo ocurrido, el secretario de Seguridad Pública, Fabián Ricardo Gómez, molesto por el ataque en contra de los elementos señaló que se desplegaría toda la fuerza del Estado contra los agresores.

“No vamos a permitir que sigan marcando estos sujetos ningún tipo de agresión, se acabó, les vamos a rajar la madre”, dijo el mando policiaco.

