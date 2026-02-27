Cajeme. - En un operativo conjunto, el Ejército Mexicano y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a una mujer armada en la colonia Casa Blanca, en Ciudad Obregón.

La acción se realizó como parte de las estrategias de seguridad implementadas en la región para reforzar la coordinación entre corporaciones y combatir delitos de alto impacto.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Ejército brindaron seguridad periférica mientras agentes ministeriales llevaban a cabo la intervención operativa en el sector.

Durante el operativo fue asegurada una mujer, cuya identidad no fue revelada, en posesión de un arma larga tipo fusil.

En el lugar se decomisaron cinco cargadores metálicos y 102 cartuchos útiles.

Asimismo, fueron asegurados 76 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 342 envoltorios con sustancia granulada con características propias de la metanfetamina.

Las autoridades también aseguraron dos vehículos y un inmueble ubicado en la misma colonia.

Entre los objetos incautados se encuentran dos chalecos tácticos color café con porta cargadores, tres pantalones tácticos, una mochila verde y diversos artefactos conocidos como “poncha llantas”.

La detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Cajeme, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

