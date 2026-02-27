Pachuca, Hidalgo.- El gobierno estatal hidalguense y empresarios de la entidad establecieron un programa denominado "Tu Experiencia Transforma y Fomento Artesanal" para acercar la oferta laboral a los centros penitenciarios.

Con esta estrategia integral se busca consolidar un modelo que coloca el trabajo digno como eje de la reinserción social, convencidos de que brindar oportunidades productivas es una vía efectiva para construir justicia, inclusión y paz social.

Así lo expuso Óscar Javier González Hernández, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Hidalgo (STPSH), quien dijo que por instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar, se impulsa el empleo digno en los centros penitenciarios y fortalecer la reinserción social.

Es por ello que se instaló el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, instancia que articulará esfuerzos institucionales y del sector empresarial para promover empleo digno en los centros de reclusión de la entidad.

El servidor público dijo que este comité responde a la instrucción del gobernador Julio Menchaca Salazar de priorizar a quienes más lo necesitan, garantizando condiciones laborales que respeten la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad.

González Hernández preside este organismo que está integrado por las secretarías estatales de Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Educación Pública, Bienestar e Inclusión Social, Hacienda, Trabajo, e Infraestructura, así como por el Sistema DIF Hidalgo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso local y representantes empresariales.

En su momento, Rita Salgado Vázquez, directora general de Políticas Públicas y Órganos de Gobierno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, reconoció la coordinación interinstitucional y el interés del mandatario estatal para impulsar acciones que generen oportunidades reales de empleo y capacitación.

Se anunció que se realizarán diagnósticos para identificar necesidades laborales en los centros penitenciarios, a fin de diseñar programas de formación, certificación de habilidades y vinculación con esquemas productivos que faciliten una futura colocación laboral.

A su vez, Ana Karen Parra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, aseguró que el trabajo dignifica y abre caminos, al tiempo que reconoció la voluntad institucional para convertir recomendaciones en acciones concretas en favor de este sector.