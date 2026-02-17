Más Información

El gobierno de , encabezado por Julio Menchaca, aseguró que las observaciones de la (ASF) de la Cuenta Pública 2024 aluden al ámbito administrativo o peticiones de aclaración, no algún señalamiento de daño al erario.

A través de un comunicado, la administración pública hidalguense agregó que, como cualquier proceso de fiscalización cuenta con 90 días con el fin de brindar datos adicionales. "En ese periodo se atenderán puntualmente cada uno de los requerimientos".

Con referencia a estos últimos, se aclararán adjudicaciones de contratos de obras públicas, al presentarse relación de parentesco con un legislador, y seguros destinados al campo y ganado.

"El gobierno del Estado reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas", concluyó.

