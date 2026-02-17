La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, derivado de una denuncia ciudadana, se localizaron ocho aves silvestres en un domicilio particular de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, ejemplares que no contaban con acreditación de legal procedencia.

En un boletín publicado en sus redes sociales, la autoridad ambiental detalló que las aves fueron trasladadas a una instalación autorizada para su depósito y resguardo correspondiente.

Personal de la Profepa encontró en Hidalgo ocho ejemplares de aves que se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Foto: Especial

Los ejemplares eran: un tucán pecho azufrado, una tucaneta esmeralda, tres pericos mexicanos, dos loros cachete amarillo y un loro frente blanca.

Lee también Profepa asegura 44 animales silvestres en Aguascalientes; se exhibían en un sitio de turismo de naturaleza

De acuerdo con el Código Penal Federal, la posesión y comercio de estas aves silvestres es un delito federal, debido a que se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Personal de la Profepa encontró en Hidalgo ocho ejemplares de aves que se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Foto: Especial

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar especies o poblaciones de flora y fauna en riesgo en México, conforme a un método de evaluación del peligro de extinción.

Lee también EU entrega 11 bebés loro frente blanca que eran víctimas de tráfico ilegal; cinco ejemplares presentan problemas respiratorios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc