La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó que, derivado de una denuncia ciudadana, se localizaron ocho aves silvestres en un domicilio particular de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, ejemplares que no contaban con acreditación de legal procedencia.

En un boletín publicado en sus redes sociales, la autoridad ambiental detalló que las aves fueron trasladadas a una instalación autorizada para su depósito y resguardo correspondiente.

Personal de la Profepa encontró en Hidalgo ocho ejemplares de aves que se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Foto: Especial
Los ejemplares eran: un tucán pecho azufrado, una tucaneta esmeralda, tres pericos mexicanos, dos loros cachete amarillo y un loro frente blanca.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la posesión y comercio de estas aves silvestres es un delito federal, debido a que se encuentran protegidas y enlistadas en la .

Personal de la Profepa encontró en Hidalgo ocho ejemplares de aves que se encuentran protegidas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Foto: Especial
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar especies o poblaciones de flora y fauna en riesgo en México, conforme a un método de evaluación del peligro de extinción.

