La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este lunes del aseguramiento de 44 especies de fauna silvestre en la comunidad de Jaltomate, en el estado de Aguascalientes. Las medidas, informaron, se dieron tras la revisión del lugar, donde se detectó la falta de pruebas sobre la procedencia y manejo de las especies conforme a la Ley.

Mediante un comunicado, la Profepa indicó que los pasados días 5 y 6 de febrero realizaron una inspección en un predio dedicado al turismo de naturaleza, en Jaltomate, en atención a una denuncia ciudadana y diversos reportes en redes sociales sobre el lugar.

Lee también Captan en video a regidora de Ocotlán cargando y manoteando a mono araña; Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal

Durante la supervisión, de acuerdo con lo comunicado, se aseguraron cinco jaguares, dos papiones, dos cebras, tres lémures de cola anillada, tres macacos, un capibara, tres mapaches, un lobo, dos linces, cuatro ciervos, cuatro bisontes, un puma y tres avestruces.

Profepa aseguró 44 especies silvestres durante inspección. Aguascalientes. Febrero 2026. Foto: Especial

Las autoridades no detectaron rastros de maltrato animal ni riesgo inmediato para la vida de los animales, sin embargo el establecimiento no otorgó la documentación necesaria para acreditar la procedencia legal de la mayoría de especies, ni el Plan de Manejo requerido conforme a la Ley General de Vida Silvestre. Tampoco contaban con personal especializado para la atención de los ejemplares.

Lee también Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Las especies permanecen en depósito administrativo en el propio predio, siendo el propietario la persona responsable ante la autoridad ambiental, quienes, aseguraron, darán seguimiento al caso y no levantarán las medidas hasta que se compruebe el origen de los 44 animales.

La Profepa hizo un llamado a seguir las normas para el manejo de fauna silvestre “Profepa reitera que la posesión y manejo de fauna silvestre están estrictamente regulados y que la acreditación de su legal procedencia es obligatoria”, esto, expresaron, con el objetivo de prevenir el tráfico de especies.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr