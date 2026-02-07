La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de José "N" y Yanin "N", acusados del delito de posesión de fauna silvestre, tras ser hallados con 21 jaulas que contenían 107 aves de diferentes especies y colores.

Esta detención se llevó a cabo después de que en días pasados, en un operativo de seguridad y vigilancia en un tianguis ganadero en Yecapixtla, Morelos, policías municipales se percataron que José "N" y Yanin "N" se encontraban en un vehículo con las aves.

Foto: FGR México

Y debido a que las aves identificadas se encuentran bajo categorías de riesgo como protección especial, amenazada o en peligro de extinción, los policías aseguraron el vehículo y los pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en dicha entidad para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Con esto, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Morelos, aportó los datos de prueba suficientes para obtener la dicha medida cautelar de presentación periódica quincenal. Además de prohibir su salida del estado en el que residen y fijó el plazo de tres meses de investigación complementaria.

Foto: FGR México

